Архип Филиппов
Место рожденияд.Слобода вотчины помещика Петра Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения13.02.1858
Дата смерти23.01.1877
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1858
Отец: Филипп Иванов
д.Слобода вотчины помещика Петра Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.11.1876
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Смерть
23.01.1877
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище