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Архип Филиппов

Место рождения

д.Слобода вотчины помещика Петра Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

13.02.1858

Дата смерти

23.01.1877

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1858

Отец: Филипп Иванов

Мать: Ксензова Евдокия (Авдотья) Иванова

д.Слобода вотчины помещика Петра Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.11.1876

Жена: Чучелова Евдокия Филимонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Смерть
23.01.1877
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище
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