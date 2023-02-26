Иван Богданов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Богданов

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Место рождения

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1787

Дата смерти

1835

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1809

Сын: Филипп Иванов

Мать ребёнка: ?

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
1835
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
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