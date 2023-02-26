Иван Богданов
Место рожденияд.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1787
Дата смерти1835
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1809
Сын: Филипп Иванов
Мать ребёнка: ?
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
1835
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.