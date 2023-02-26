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Харитина Яковлева

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Место рождения

д.Битого Камня Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1781

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Битого Камня Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
17.05.1799

Муж: Ильющенок Иван (малой)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
17.12.1800

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Ильющенок Иван (малой)

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.04.1803

Сын: Ильющеноков Никита Иванов

Отец ребёнка: Ильющенок Иван (малой)

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.01.1805

Дочь: Ксения Иванова

Отец ребёнка: Ильющенок Иван (малой)

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.07.1807

Сын: Кирик (Кирилл) Иванов

Отец ребёнка: Ильющенок Иван (малой)

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.05.1809

Сын: Никифор Иванов

Отец ребёнка: Ильющенок Иван (малой)

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Ксензова Евдокия (Авдотья) Иванова

Отец ребёнка: Ильющенок Иван (малой)

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.03.1819

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Ильющенок Иван (малой)

д.Слобода вотчины помещика Дмитрия Лидова Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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