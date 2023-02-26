Харитина Яковлева
Место рожденияд.Битого Камня Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
До 1781
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Битого Камня Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
17.05.1799
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
17.12.1800
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Ильющенок Иван (малой)
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.04.1803
Сын: Ильющеноков Никита Иванов
Отец ребёнка: Ильющенок Иван (малой)
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.01.1805
Дочь: Ксения Иванова
Отец ребёнка: Ильющенок Иван (малой)
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.07.1807
Отец ребёнка: Ильющенок Иван (малой)
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.05.1809
Сын: Никифор Иванов
Отец ребёнка: Ильющенок Иван (малой)
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Ксензова Евдокия (Авдотья) Иванова
Отец ребёнка: Ильющенок Иван (малой)
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.03.1819
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Ильющенок Иван (малой)
д.Слобода вотчины помещика Дмитрия Лидова Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно