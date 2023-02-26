Ильющенок Иван (малой)
Место рожденияд.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1773
Дата смерти1826
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Ильющенок Яков Минин
Мать: Дария Афанасиева
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
17.05.1799
Жена: Харитина Яковлева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
17.12.1800
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Харитина Яковлева
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.04.1803
Сын: Ильющеноков Никита Иванов
Мать ребёнка: Харитина Яковлева
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.01.1805
Дочь: Ксения Иванова
Мать ребёнка: Харитина Яковлева
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.07.1807
Мать ребёнка: Харитина Яковлева
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.05.1809
Сын: Никифор Иванов
Мать ребёнка: Харитина Яковлева
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Ксензова Евдокия (Авдотья) Иванова
Мать ребёнка: Харитина Яковлева
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.03.1819
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Харитина Яковлева
д.Слобода вотчины помещика Дмитрия Лидова Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
1826
д.Залесская Слобода Поречского уезда Смоленской губ.