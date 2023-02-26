Ильющенок Иван (малой) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИльющенок Иван (малой)

Ильющенок Иван (малой)

avatar

Место рождения

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1773

Дата смерти

1826

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Ильющенок Яков Минин

Мать: Дария Афанасиева

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
17.05.1799

Жена: Харитина Яковлева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
17.12.1800

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Харитина Яковлева

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.04.1803

Сын: Ильющеноков Никита Иванов

Мать ребёнка: Харитина Яковлева

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.01.1805

Дочь: Ксения Иванова

Мать ребёнка: Харитина Яковлева

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.07.1807

Сын: Кирик (Кирилл) Иванов

Мать ребёнка: Харитина Яковлева

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.05.1809

Сын: Никифор Иванов

Мать ребёнка: Харитина Яковлева

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Ксензова Евдокия (Авдотья) Иванова

Мать ребёнка: Харитина Яковлева

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.03.1819

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Харитина Яковлева

д.Слобода вотчины помещика Дмитрия Лидова Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
1826
д.Залесская Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close