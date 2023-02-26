Дария Афанасиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дария Афанасиева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

11.07.1807

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1773

Сын: Ильющенок Иван (малой)

Отец ребёнка: Ильющенок Яков Минин

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1781

Сын: Ильющенок Иван меньшой

Отец ребёнка: Ильющенок Яков Минин

Смерть
11.07.1807
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
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