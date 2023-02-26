Дария Афанасиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смерти11.07.1807
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1773
Отец ребёнка: Ильющенок Яков Минин
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1781
Отец ребёнка: Ильющенок Яков Минин
Смерть
11.07.1807
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.