Астафьев (Илларионов) Михаил Павлович
Место рождения
Дата рождения12.11.1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1869
Бракосочетание
09.10.1889
Рождение ребёнка
18.01.1894
Дочь: Ксения Михайловна
Мать ребёнка: Астафьева (илларионова) Феодосия Петрова
Рождение ребёнка
?.01.1898
Сын: Астафьев Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Астафьева (илларионова) Феодосия Петрова
Бракосочетание
23.09.1898
Рождение ребёнка
24.12.1899
Сын: Астафьев (илларионов) Василий Михайлович
Мать ребёнка: Ларионова Евгения Яковлева
Рождение ребёнка
24.03.1901
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Ларионова Евгения Яковлева
Рождение ребёнка
24.03.1904
Сын: Астафьев (илларионов) Степан Михайлович
Мать ребёнка: Ларионова Евгения Яковлева
Рождение ребёнка
18.09.1906
Дочь: Пелагея Михайловна
Мать ребёнка: Ларионова Евгения Яковлева
Рождение ребёнка
22.08.1909
Дочь: Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Ларионова Евгения Яковлева
Рождение ребёнка
08.12.1911
Дочь: Думнова Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Ларионова Евгения Яковлева
Рождение ребёнка
12.10.1914
Сын: Астафьев Николай Михайлович
Мать ребёнка: Ларионова Евгения Яковлева
Смерть
Неизвестно