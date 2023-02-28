Астафьев (Илларионов) Михаил Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астафьев (Илларионов) Михаил Павлович

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Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

12.11.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1842 г.р.

Мать

1844 г.р.

Жена

1871 г.р.
1873 г.р.

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1869

Отец: Ларионов Павел Евстафьев

Мать: Ларионова Матрона Егорова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
09.10.1889

Жена: Астафьева (илларионова) Феодосия Петрова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.01.1894

Дочь: Ксения Михайловна

Мать ребёнка: Астафьева (илларионова) Феодосия Петрова

Рождение ребёнка
?.01.1898

Сын: Астафьев Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Астафьева (илларионова) Феодосия Петрова

Бракосочетание
23.09.1898

Жена: Ларионова Евгения Яковлева

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.12.1899

Сын: Астафьев (илларионов) Василий Михайлович

Мать ребёнка: Ларионова Евгения Яковлева

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.03.1901

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Ларионова Евгения Яковлева

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.03.1904

Сын: Астафьев (илларионов) Степан Михайлович

Мать ребёнка: Ларионова Евгения Яковлева

Рождение ребёнка
18.09.1906

Дочь: Пелагея Михайловна

Мать ребёнка: Ларионова Евгения Яковлева

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.08.1909

Дочь: Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Ларионова Евгения Яковлева

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.12.1911

Дочь: Думнова Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Ларионова Евгения Яковлева

Рождение ребёнка
12.10.1914

Сын: Астафьев Николай Михайлович

Мать ребёнка: Ларионова Евгения Яковлева

Смерть
Неизвестно
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