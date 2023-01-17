Ларионова (Щенникова) Матрона Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларионова (Щенникова) Матрона Егорова

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Место рождения

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Щенников Егор

Мать: не указана

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
28.01.1863

Муж: Ларионов Павел Евстафьев

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.11.1869

Сын: Астафьев (илларионов) Михаил Павлович

Отец ребёнка: Ларионов Павел Евстафьев

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.07.1872

Дочь: Акилина Павловна

Отец ребёнка: Ларионов Павел Евстафьев

Рождение ребёнка
13.10.1879

Сын: Астафьев (илларионов) Иван Павлович

Отец ребёнка: Ларионов Павел Евстафьев

Смерть
Неизвестно
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