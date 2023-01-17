Ларионова (Щенникова) Матрона Егорова
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Щенников Егор
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1863
Рождение ребёнка
12.11.1869
Сын: Астафьев (илларионов) Михаил Павлович
Отец ребёнка: Ларионов Павел Евстафьев
Рождение ребёнка
05.07.1872
Дочь: Акилина Павловна
Отец ребёнка: Ларионов Павел Евстафьев
Рождение ребёнка
13.10.1879
Сын: Астафьев (илларионов) Иван Павлович
Отец ребёнка: Ларионов Павел Евстафьев
Смерть
Неизвестно