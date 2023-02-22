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Ларионов Павел Евстафьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.09.1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1842

Отец: Ларионов Евстафий Иванов

Мать: Ларионова Настасья (Алексеева)

Бракосочетание
28.01.1863

Жена: Ларионова Матрона Егорова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.11.1869

Сын: Астафьев (илларионов) Михаил Павлович

Мать ребёнка: Ларионова Матрона Егорова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.07.1872

Дочь: Акилина Павловна

Мать ребёнка: Ларионова Матрона Егорова

Рождение ребёнка
13.10.1879

Сын: Астафьев (илларионов) Иван Павлович

Мать ребёнка: Ларионова Матрона Егорова

Смерть
Неизвестно
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