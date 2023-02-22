Ларионов Павел Евстафьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.09.1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1842
Бракосочетание
28.01.1863
Рождение ребёнка
12.11.1869
Сын: Астафьев (илларионов) Михаил Павлович
Мать ребёнка: Ларионова Матрона Егорова
Рождение ребёнка
05.07.1872
Дочь: Акилина Павловна
Мать ребёнка: Ларионова Матрона Егорова
Рождение ребёнка
13.10.1879
Сын: Астафьев (илларионов) Иван Павлович
Мать ребёнка: Ларионова Матрона Егорова
Смерть
Неизвестно