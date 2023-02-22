Ларионов Евстафий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смерти03.03.1843
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Суханова Парасковья Евстафьевна
Мать ребёнка: Ларионова Настасья (Алексеева)
Рождение ребёнка
1830
Сын: Илларионов Григорий Евстафьев
Мать ребёнка: Ларионова Настасья (Алексеева)
Рождение ребёнка
1837
Сын: Ларионов Алексей Евстафьев
Мать ребёнка: Ларионова Настасья (Алексеева)
Рождение ребёнка
18.09.1842
Мать ребёнка: Ларионова Настасья (Алексеева)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.03.1843