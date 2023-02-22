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Ларионов Евстафий Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

03.03.1843

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Суханова Парасковья Евстафьевна

Мать ребёнка: Ларионова Настасья (Алексеева)

Рождение ребёнка
1830

Сын: Илларионов Григорий Евстафьев

Мать ребёнка: Ларионова Настасья (Алексеева)

Рождение ребёнка
1837

Сын: Ларионов Алексей Евстафьев

Мать ребёнка: Ларионова Настасья (Алексеева)

Рождение ребёнка
18.09.1842

Сын: Ларионов Павел Евстафьев

Мать ребёнка: Ларионова Настасья (Алексеева)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ларионова Настасья (Алексеева)

Смерть
03.03.1843
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