Ларионова Татьяна Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларионова Татьяна Николаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1780 г.р.

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ларионов Иван Петров

Рождение ребёнка
1808

Сын: Ларионов Евстафий Иванов

Отец ребёнка: Ларионов Иван Петров

Рождение ребёнка
1816

Дочь: (Ларионова) Акулина Иванова

Отец ребёнка: Ларионов Иван Петров

Смерть
Неизвестно

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