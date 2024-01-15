Ларионова Татьяна Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ларионов Иван Петров
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Ларионов Иван Петров
Рождение ребёнка
1816
Дочь: (Ларионова) Акулина Иванова
Отец ребёнка: Ларионов Иван Петров
Смерть
Неизвестно