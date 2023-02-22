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Ларионов Алексей Евстафьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

17.03.1915

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Ларионов Евстафий Иванов

Мать: Ларионова Настасья (Алексеева)

Бракосочетание
20.04.1858

Жена: Ларионова Татьяна Николаева

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
27.06.1862

Сын: Ларионов Андрей Алексеев

Мать ребёнка: Ларионова Татьяна Николаева

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
16.11.1863

Сын: Ларионов Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: Ларионова Татьяна Николаева

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.11.1866

Дочь: Матрона Алексеевна

Мать ребёнка: Ларионова Татьяна Николаева

Рождение ребёнка
18.01.1870

Сын: Ларионов Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Ларионова Татьяна Николаева

Рождение ребёнка
07.11.1872

Дочь: Матрона Алексеевна

Мать ребёнка: Ларионова Татьяна Николаева

Смерть
17.03.1915
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