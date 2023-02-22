Ларионов Алексей Евстафьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смерти17.03.1915
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Бракосочетание
20.04.1858
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
27.06.1862
Мать ребёнка: Ларионова Татьяна Николаева
Рождение ребёнка
16.11.1863
Сын: Ларионов Григорий Алексеевич
Мать ребёнка: Ларионова Татьяна Николаева
Рождение ребёнка
04.11.1866
Дочь: Матрона Алексеевна
Мать ребёнка: Ларионова Татьяна Николаева
Рождение ребёнка
18.01.1870
Мать ребёнка: Ларионова Татьяна Николаева
Рождение ребёнка
07.11.1872
Дочь: Матрона Алексеевна
Мать ребёнка: Ларионова Татьяна Николаева
Смерть
17.03.1915