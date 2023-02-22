Ларионова (Посконина) Татьяна Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛарионова (Посконина) Татьяна Николаева

Ларионова (Посконина) Татьяна Николаева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.04.1858

Муж: Ларионов Алексей Евстафьев

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
27.06.1862

Сын: Ларионов Андрей Алексеев

Отец ребёнка: Ларионов Алексей Евстафьев

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
16.11.1863

Сын: Ларионов Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: Ларионов Алексей Евстафьев

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.11.1866

Дочь: Матрона Алексеевна

Отец ребёнка: Ларионов Алексей Евстафьев

Рождение ребёнка
18.01.1870

Сын: Ларионов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Ларионов Алексей Евстафьев

Рождение ребёнка
07.11.1872

Дочь: Матрона Алексеевна

Отец ребёнка: Ларионов Алексей Евстафьев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close