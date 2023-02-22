Ларионова Настасья (Алексеева)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Суханова Парасковья Евстафьевна
Отец ребёнка: Ларионов Евстафий Иванов
Рождение ребёнка
1830
Сын: Илларионов Григорий Евстафьев
Отец ребёнка: Ларионов Евстафий Иванов
Рождение ребёнка
1837
Сын: Ларионов Алексей Евстафьев
Отец ребёнка: Ларионов Евстафий Иванов
Рождение ребёнка
18.09.1842
Отец ребёнка: Ларионов Евстафий Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно