Ларионова Настасья (Алексеева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларионова Настасья (Алексеева)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Суханова Парасковья Евстафьевна

Отец ребёнка: Ларионов Евстафий Иванов

Рождение ребёнка
1830

Сын: Илларионов Григорий Евстафьев

Отец ребёнка: Ларионов Евстафий Иванов

Рождение ребёнка
1837

Сын: Ларионов Алексей Евстафьев

Отец ребёнка: Ларионов Евстафий Иванов

Рождение ребёнка
18.09.1842

Сын: Ларионов Павел Евстафьев

Отец ребёнка: Ларионов Евстафий Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ларионов Евстафий Иванов

Смерть
Неизвестно
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