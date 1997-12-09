Думнова (Астафьева) Екатерина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.12.1911
Дата смерти09.12.1997
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1911
Отец: Астафьев-Илларионов Михаил Павлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.09.1934
Рождение ребёнка
1936
Рождение ребёнка
1939
Отец ребёнка: Думнов Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
30.06.1946
Рождение ребёнка
1951
Рождение ребёнка
1957
Смерть
09.12.1997
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно