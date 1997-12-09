Думнова (Астафьева) Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДумнова (Астафьева) Екатерина Михайловна

Думнова (Астафьева) Екатерина Михайловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.12.1911

Дата смерти

09.12.1997

Пол

Женский

Отец

1869 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1911

Отец: Астафьев-Илларионов Михаил Павлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.09.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Думнов Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Думнов Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
1939

Отец ребёнка: Думнов Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
30.06.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Думнов Григорий Алексеевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Думнов Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Думнов Григорий Алексеевич

Смерть
09.12.1997
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close