Ларионова ((По Первому Мужу) Балашова) Евгения Яковлева
Место рожденияПияичное
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
23.09.1898
Селитьбенская церковь
Рождение ребёнка
24.12.1899
Рождение ребёнка
24.03.1901
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Астафьев (илларионов) Михаил Павлович
Рождение ребёнка
24.03.1904
Сын: Астафьев (илларионов) Степан Михайлович
Отец ребёнка: Астафьев (илларионов) Михаил Павлович
Рождение ребёнка
18.09.1906
Дочь: Пелагея Михайловна
Отец ребёнка: Астафьев (илларионов) Михаил Павлович
Единоверческая Златоустовская церковь
Рождение ребёнка
22.08.1909
Дочь: Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Астафьев (илларионов) Михаил Павлович
Рождение ребёнка
08.12.1911
Дочь: Думнова Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Астафьев (илларионов) Михаил Павлович
Рождение ребёнка
12.10.1914
Сын: Астафьев Николай Михайлович
Отец ребёнка: Астафьев (илларионов) Михаил Павлович
Смерть
Неизвестно