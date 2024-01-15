Ларионова ((По Первому Мужу) Балашова) Евгения Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларионова ((По Первому Мужу) Балашова) Евгения Яковлева

Место рождения

Пияичное

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Пияичное
Бракосочетание
23.09.1898

Муж: Астафьев (илларионов) Михаил Павлович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Селитьбенская церковь
Рождение ребёнка
24.12.1899

Сын: Астафьев (илларионов) Василий Михайлович

Отец ребёнка: Астафьев (илларионов) Михаил Павлович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.03.1901

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Астафьев (илларионов) Михаил Павлович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.03.1904

Сын: Астафьев (илларионов) Степан Михайлович

Отец ребёнка: Астафьев (илларионов) Михаил Павлович

Рождение ребёнка
18.09.1906

Дочь: Пелагея Михайловна

Отец ребёнка: Астафьев (илларионов) Михаил Павлович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Единоверческая Златоустовская церковь
Рождение ребёнка
22.08.1909

Дочь: Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Астафьев (илларионов) Михаил Павлович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.12.1911

Дочь: Думнова Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Астафьев (илларионов) Михаил Павлович

Рождение ребёнка
12.10.1914

Сын: Астафьев Николай Михайлович

Отец ребёнка: Астафьев (илларионов) Михаил Павлович

Смерть
Неизвестно
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