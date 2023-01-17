Думнов Григорий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.1906
Дата смерти19.12.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1906
Рождение ребёнка
27.09.1934
Рождение ребёнка
1936
Рождение ребёнка
1939
Мать ребёнка: Думнова Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
30.06.1946
Рождение ребёнка
1951
Работа или профессия
1956
Заведующий магазином
Рождение ребёнка
1957
Смерть
19.12.1980