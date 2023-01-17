Думнов Григорий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Думнов Григорий Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1906

Дата смерти

19.12.1980

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

1889 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1906

Отец: Думнов Алексей Семëнович

Мать: Думнова Матрёна Алексеевна

Рождение ребёнка
27.09.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Думнова Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Думнова Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
1939

Мать ребёнка: Думнова Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
30.06.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Думнова Екатерина Михайловна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Думнова Екатерина Михайловна

Работа или профессия
1956
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Заведующий магазином
Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Думнова Екатерина Михайловна

Смерть
19.12.1980
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