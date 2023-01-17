(Пестова) Феодосия Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Пестова) Феодосия Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.1871

Дата смерти

06.03.1898

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1871

Отец: Пестов Пётр Степанович

Мать: Пестова Параскева Григорьевна

Бракосочетание
09.10.1889

Муж: Астафьев-Илларионов Михаил Павлович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.01.1894

Дочь: Ксения Михайловна

Отец ребёнка: Астафьев-Илларионов Михаил Павлович

Рождение ребёнка
?.01.1898

Сын: Астафьев Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Астафьев-Илларионов Михаил Павлович

Смерть
06.03.1898
Причина смерти: водянка
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