(Пестова) Феодосия Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.05.1871
Дата смерти06.03.1898
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1871
Бракосочетание
09.10.1889
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.01.1894
Дочь: Ксения Михайловна
Отец ребёнка: Астафьев-Илларионов Михаил Павлович
Рождение ребёнка
?.01.1898
Сын: Астафьев Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Астафьев-Илларионов Михаил Павлович
Смерть
06.03.1898
Причина смерти: водянка