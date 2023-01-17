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Пестов Пётр Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1844

Отец: Пестов Степан Михайлов

Мать: Пестова Анна Андрианова

Бракосочетание
11.01.1867

Жена: Пестова Параскева Григорьевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.06.1868

Сын: Пестов Иван Петрович

Мать ребёнка: Пестова Параскева Григорьевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
23.05.1871

Дочь: Феодосия Петрова

Мать ребёнка: Пестова Параскева Григорьевна

Рождение ребёнка
12.05.1875

Мать ребёнка: Пестова Параскева Григорьевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
21.06.1880

Дочь: Ольга Петровна

Мать ребёнка: Пестова Параскева Григорьевна

Рождение ребёнка
01.04.1882

Сын: Пестов Агафон Петрович

Мать ребёнка: Пестова Параскева Григорьевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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