Пестов Пётр Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.11.1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1844
Отец: Пестов Степан Михайлов
Мать: Пестова Анна Андрианова
Бракосочетание
11.01.1867
Рождение ребёнка
12.06.1868
Сын: Пестов Иван Петрович
Мать ребёнка: Пестова Параскева Григорьевна
Рождение ребёнка
23.05.1871
Дочь: Феодосия Петрова
Мать ребёнка: Пестова Параскева Григорьевна
Рождение ребёнка
12.05.1875
Мать ребёнка: Пестова Параскева Григорьевна
Рождение ребёнка
21.06.1880
Дочь: Ольга Петровна
Мать ребёнка: Пестова Параскева Григорьевна
Рождение ребёнка
01.04.1882
Мать ребёнка: Пестова Параскева Григорьевна
Смерть
Неизвестно