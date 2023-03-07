Пестова (Рубанова) Параскева Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пестова (Рубанова) Параскева Григорьевна

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Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

26.07.1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1843

Отец: Рубанов Григорий Петрович

Мать: Рубанова Марья Евстрафьева

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
11.01.1867

Муж: Пестов Пётр Степанович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.06.1868

Сын: Пестов Иван Петрович

Отец ребёнка: Пестов Пётр Степанович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
23.05.1871

Дочь: Астафьева (илларионова) Феодосия Петрова

Отец ребёнка: Пестов Пётр Степанович

Рождение ребёнка
12.05.1875

Сын: Пестов Алексей Петрович

Отец ребёнка: Пестов Пётр Степанович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
21.06.1880

Дочь: Ольга Петровна

Отец ребёнка: Пестов Пётр Степанович

Рождение ребёнка
01.04.1882

Сын: Пестов Агафон Петрович

Отец ребёнка: Пестов Пётр Степанович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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