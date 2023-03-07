Пестова (Рубанова) Параскева Григорьевна
Место рождения
Дата рождения26.07.1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1843
Бракосочетание
11.01.1867
Рождение ребёнка
12.06.1868
Сын: Пестов Иван Петрович
Отец ребёнка: Пестов Пётр Степанович
Рождение ребёнка
23.05.1871
Дочь: Астафьева (илларионова) Феодосия Петрова
Отец ребёнка: Пестов Пётр Степанович
Рождение ребёнка
12.05.1875
Отец ребёнка: Пестов Пётр Степанович
Рождение ребёнка
21.06.1880
Дочь: Ольга Петровна
Отец ребёнка: Пестов Пётр Степанович
Рождение ребёнка
01.04.1882
Отец ребёнка: Пестов Пётр Степанович
Смерть
Неизвестно