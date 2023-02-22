Пестова (Валявина) Анна Андрианова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пестова (Валявина) Анна Андрианова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

18.12.1959

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Валявин Андриан Федотов

Мать: не указана

Бракосочетание
09.01.1844

Муж: Пестов Степан Михайлов

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
24.11.1844

Сын: Пестов Пётр Степанович

Отец ребёнка: Пестов Степан Михайлов

Рождение ребёнка
17.02.1846

Сын: Пестов Иван Степанович

Отец ребёнка: Пестов Степан Михайлов

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Маслова Агапия Степанова

Отец ребёнка: Пестов Степан Михайлов

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.04.1847

Дочь: Ирина Степановна

Отец ребёнка: Пестов Степан Михайлов

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.08.1848

Дочь: Евдокия Степанова

Отец ребёнка: Пестов Степан Михайлов

Рождение ребёнка
07.11.1849

Сын: Пестов Иван Степанович

Отец ребёнка: Пестов Степан Михайлов

Рождение ребёнка
22.10.1852

Сын: Пестов Дмитрий Степанович

Отец ребёнка: Пестов Степан Михайлов

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
18.12.1959
Причина смерти: От простуды
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