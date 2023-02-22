Пестова (Валявина) Анна Андрианова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смерти18.12.1959
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Валявин Андриан Федотов
Мать: не указана
Бракосочетание
09.01.1844
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
24.11.1844
Отец ребёнка: Пестов Степан Михайлов
Рождение ребёнка
17.02.1846
Отец ребёнка: Пестов Степан Михайлов
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Маслова Агапия Степанова
Отец ребёнка: Пестов Степан Михайлов
Рождение ребёнка
13.04.1847
Дочь: Ирина Степановна
Отец ребёнка: Пестов Степан Михайлов
Рождение ребёнка
01.08.1848
Дочь: Евдокия Степанова
Отец ребёнка: Пестов Степан Михайлов
Рождение ребёнка
07.11.1849
Отец ребёнка: Пестов Степан Михайлов
Рождение ребёнка
22.10.1852
Сын: Пестов Дмитрий Степанович
Отец ребёнка: Пестов Степан Михайлов
Смерть
18.12.1959
Причина смерти: От простуды