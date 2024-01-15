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Валявина Ульяна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Евлампия Андрианова

Отец ребёнка: Валявин Андриан Федотов

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Афимия Андрианова

Отец ребёнка: Валявин Андриан Федотов

Рождение ребёнка
1804

Сын: Валявин Герасим Андрианов

Отец ребёнка: Валявин Андриан Федотов

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Ирина Андрианова

Отец ребёнка: Валявин Андриан Федотов

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Пестова Анна Андрианова

Отец ребёнка: Валявин Андриан Федотов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Валявин Андриан Федотов

Смерть
Неизвестно
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