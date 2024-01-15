Валявина Ульяна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Евлампия Андрианова
Отец ребёнка: Валявин Андриан Федотов
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Афимия Андрианова
Отец ребёнка: Валявин Андриан Федотов
Рождение ребёнка
1804
Сын: Валявин Герасим Андрианов
Отец ребёнка: Валявин Андриан Федотов
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Ирина Андрианова
Отец ребёнка: Валявин Андриан Федотов
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Пестова Анна Андрианова
Отец ребёнка: Валявин Андриан Федотов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно