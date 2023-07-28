Ананий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1739
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: Григорий Корнилович
Мать: Агриппина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домна Кузминична
Рождение ребёнка
1767
Сын: Феоктист Ананьевич
Мать ребёнка: Домна Кузминична
Рождение ребёнка
1770
Сын: Митрофан Ананьевич
Мать ребёнка: Домна Кузминична
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Васса Ананьевна
Мать ребёнка: Домна Кузминична
Рождение ребёнка
1772
Сын: Григорий Ананьевич
Мать ребёнка: Домна Кузминична
Рождение ребёнка
1776
Сын: Иона Ананьевич
Мать ребёнка: Домна Кузминична
Смерть
Неизвестно