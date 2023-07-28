Ананий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнаний Григорьевич

Ананий Григорьевич

Место рождения

Медное, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Григорий Корнилович

Мать: Агриппина Ивановна

Медное, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домна Кузминична

Рождение ребёнка
1767

Сын: Феоктист Ананьевич

Мать ребёнка: Домна Кузминична

Медное, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Митрофан Ананьевич

Мать ребёнка: Домна Кузминична

Медное, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Васса Ананьевна

Мать ребёнка: Домна Кузминична

Медное, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Григорий Ананьевич

Мать ребёнка: Домна Кузминична

Медное, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Иона Ананьевич

Мать ребёнка: Домна Кузминична

Медное, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.