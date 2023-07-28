Домна Кузминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ананий Григорьевич
Рождение ребёнка
1767
Сын: Феоктист Ананьевич
Отец ребёнка: Ананий Григорьевич
Рождение ребёнка
1770
Сын: Митрофан Ананьевич
Отец ребёнка: Ананий Григорьевич
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Васса Ананьевна
Отец ребёнка: Ананий Григорьевич
Рождение ребёнка
1772
Сын: Григорий Ананьевич
Отец ребёнка: Ананий Григорьевич
Рождение ребёнка
1776
Сын: Иона Ананьевич
Отец ребёнка: Ананий Григорьевич
Смерть
Неизвестно