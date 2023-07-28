Домна Кузминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домна Кузминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1739 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ананий Григорьевич

Рождение ребёнка
1767

Сын: Феоктист Ананьевич

Отец ребёнка: Ананий Григорьевич

Медное, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Митрофан Ананьевич

Отец ребёнка: Ананий Григорьевич

Медное, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Васса Ананьевна

Отец ребёнка: Ананий Григорьевич

Медное, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Григорий Ананьевич

Отец ребёнка: Ананий Григорьевич

Медное, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Иона Ананьевич

Отец ребёнка: Ананий Григорьевич

Медное, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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