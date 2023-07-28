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Феоктист Ананьевич

Место рождения

Медное, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Ананий Григорьевич

Мать: Домна Кузминична

Медное, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Ефимовна

Рождение ребёнка
1786

Сын: Андрей Феоктистович

Мать ребёнка: Ульяна Ефимовна

Медное, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Агриппина Феоктистовна

Мать ребёнка: Ульяна Ефимовна

Медное, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Власий Феоктистович

Мать ребёнка: Ульяна Ефимовна

Медное, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Герасим Феоктистович

Мать ребёнка: Ульяна Ефимовна

Медное, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Иван Феоктистович

Мать ребёнка: Ульяна Ефимовна

Медное, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Самуил Феоктистович

Мать ребёнка: Ульяна Ефимовна

Медное, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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