Феоктист Ананьевич
Место рождения
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Ананий Григорьевич
Мать: Домна Кузминична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Ефимовна
Рождение ребёнка
1786
Сын: Андрей Феоктистович
Мать ребёнка: Ульяна Ефимовна
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Агриппина Феоктистовна
Мать ребёнка: Ульяна Ефимовна
Рождение ребёнка
1796
Сын: Власий Феоктистович
Мать ребёнка: Ульяна Ефимовна
Рождение ребёнка
1797
Сын: Герасим Феоктистович
Мать ребёнка: Ульяна Ефимовна
Рождение ребёнка
1800
Сын: Иван Феоктистович
Мать ребёнка: Ульяна Ефимовна
Рождение ребёнка
1815
Сын: Самуил Феоктистович
Мать ребёнка: Ульяна Ефимовна
Смерть
Неизвестно