Григорий Корнилович
Место рождения
Дата рождения1722
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: Корнилий Иванович
Мать: Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1738
Сын: Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Агриппина Ивановна
Рождение ребёнка
1739
Сын: Ананий Григорьевич
Мать ребёнка: Агриппина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агриппина Ивановна
Смерть
Неизвестно