Григорий Корнилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорий Корнилович

Место рождения

Медное, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: Корнилий Иванович

Мать: Прасковья Ивановна

Медное, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1738

Сын: Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Агриппина Ивановна

Медное, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1739

Сын: Ананий Григорьевич

Мать ребёнка: Агриппина Ивановна

Медное, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агриппина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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