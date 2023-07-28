Агриппина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1719
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Корнилович
Рождение ребёнка
1738
Сын: Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Корнилович
Рождение ребёнка
1739
Сын: Ананий Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Корнилович
Смерть
Неизвестно