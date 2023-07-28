Агриппина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агриппина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1719

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1722 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Корнилович

Рождение ребёнка
1738

Сын: Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Корнилович

Медное, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1739

Сын: Ананий Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Корнилович

Медное, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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