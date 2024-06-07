Княгин Моисей Антонович 1696 — найти родственников по фамилии на Familio
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Княгин Моисей Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1696

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1696

Отец: Княгин Антон Степанович

Мать: Княгина Акилина Андреевна

Место жительства
Неизвестно
с. Преображенское, Россия
Рождение ребёнка
1711

Сын: Княгин Тимофей Моисеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1726

Сын: Княгин Варфоломей Моисеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1730

Сын: Княгин Кирилл Моисеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1735

Сын: Княгин Федор Моисеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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