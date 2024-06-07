Княгин Моисей Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1696
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1696
Отец: Княгин Антон Степанович
Место жительства
Неизвестно
с. Преображенское, Россия
Рождение ребёнка
1711
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1726
Сын: Княгин Варфоломей Моисеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1730
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1735
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно