Княгин Тимофей Моисеевич 1711 — найти родственников по фамилии на Familio
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Княгин Тимофей Моисеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1711

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711

Отец: Княгин Моисей Антонович

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
с. Преображенское, Россия
Рождение ребёнка
1739

Сын: Княгин Ларион Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1744

Сын: Княгин Михаил Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1744

Дочь: Тронина (Княгина) Ирина Тимофеевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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