Княгин Тимофей Моисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1711
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711
Отец: Княгин Моисей Антонович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
с. Преображенское, Россия
Рождение ребёнка
1739
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1744
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Тронина (Княгина) Ирина Тимофеевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно