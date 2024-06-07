Княгин Федор Моисеевич 1735 — найти родственников по фамилии на Familio
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Княгин Федор Моисеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Княгин Моисей Антонович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Княгина Агафия Михайловна

Место жительства
Неизвестно
с. Преображенское, Россия
Рождение ребёнка
1755

Сын: Княгин Михаил Федорович

Мать ребёнка: Княгина Агафия Михайловна

Рождение ребёнка
1764

Дочь: (Княгина) Стефанида Федоровна

Мать ребёнка: Княгина Агафия Михайловна

Смерть
Неизвестно

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