Княгин Федор Моисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: Княгин Моисей Антонович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
с. Преображенское, Россия
Рождение ребёнка
1755
Мать ребёнка: Княгина Агафия Михайловна
Рождение ребёнка
1764
Дочь: (Княгина) Стефанида Федоровна
Мать ребёнка: Княгина Агафия Михайловна
Смерть
Неизвестно