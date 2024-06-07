Княгин Антон Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1658
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1658
Отец: Княгин Степан Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Княгина Акилина Андреевна
Место жительства
Неизвестно
с. Чепецко-Ильинское, Россия
Рождение ребёнка
1678
Мать ребёнка: Княгина Акилина Андреевна
Рождение ребёнка
1689
Мать ребёнка: Княгина Акилина Андреевна
Рождение ребёнка
1693
Мать ребёнка: Княгина Акилина Андреевна
Рождение ребёнка
1694
Сын: Княгин Григорий Антонович
Мать ребёнка: Княгина Акилина Андреевна
Рождение ребёнка
1696
Мать ребёнка: Княгина Акилина Андреевна
Рождение ребёнка
1699
Сын: Княгин Пантелей Антонович
Мать ребёнка: Княгина Акилина Андреевна
Смерть
Неизвестно