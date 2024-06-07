Княгин Антон Степанович 1658 — найти родственников по фамилии на Familio
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Княгин Антон Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1658

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1658

Отец: Княгин Степан Яковлевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Княгин Мокей Антонович

Мать ребёнка: Княгина Акилина Андреевна

Место жительства
Неизвестно
с. Чепецко-Ильинское, Россия
Рождение ребёнка
1678

Сын: Княгин Иосиф Антонович

Мать ребёнка: Княгина Акилина Андреевна

Рождение ребёнка
1689

Сын: Княгин Осип Антонович

Мать ребёнка: Княгина Акилина Андреевна

Рождение ребёнка
1693

Сын: Княгин Степан Антонович

Мать ребёнка: Княгина Акилина Андреевна

Рождение ребёнка
1694

Сын: Княгин Григорий Антонович

Мать ребёнка: Княгина Акилина Андреевна

Рождение ребёнка
1696

Сын: Княгин Моисей Антонович

Мать ребёнка: Княгина Акилина Андреевна

Рождение ребёнка
1699

Сын: Княгин Пантелей Антонович

Мать ребёнка: Княгина Акилина Андреевна

Смерть
Неизвестно

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