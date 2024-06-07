Княгина Акилина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Княгин Антон Степанович
Место жительства
Неизвестно
с. Чепецко-Ильинское, Россия
Рождение ребёнка
1678
Отец ребёнка: Княгин Антон Степанович
Рождение ребёнка
1689
Отец ребёнка: Княгин Антон Степанович
Рождение ребёнка
1693
Отец ребёнка: Княгин Антон Степанович
Рождение ребёнка
1694
Сын: Княгин Григорий Антонович
Отец ребёнка: Княгин Антон Степанович
Рождение ребёнка
1696
Отец ребёнка: Княгин Антон Степанович
Рождение ребёнка
1699
Сын: Княгин Пантелей Антонович
Отец ребёнка: Княгин Антон Степанович
Смерть
Неизвестно