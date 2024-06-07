Княгина Акилина Андреевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКнягина Акилина Андреевна

Княгина Акилина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Княгин Мокей Антонович

Отец ребёнка: Княгин Антон Степанович

Место жительства
Неизвестно
с. Чепецко-Ильинское, Россия
Рождение ребёнка
1678

Сын: Княгин Иосиф Антонович

Отец ребёнка: Княгин Антон Степанович

Рождение ребёнка
1689

Сын: Княгин Осип Антонович

Отец ребёнка: Княгин Антон Степанович

Рождение ребёнка
1693

Сын: Княгин Степан Антонович

Отец ребёнка: Княгин Антон Степанович

Рождение ребёнка
1694

Сын: Княгин Григорий Антонович

Отец ребёнка: Княгин Антон Степанович

Рождение ребёнка
1696

Сын: Княгин Моисей Антонович

Отец ребёнка: Княгин Антон Степанович

Рождение ребёнка
1699

Сын: Княгин Пантелей Антонович

Отец ребёнка: Княгин Антон Степанович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.