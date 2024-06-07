Княгин Кирилл Моисеевич 1730 — найти родственников по фамилии на Familio
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Княгин Кирилл Моисеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

1773

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Княгин Моисей Антонович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Княгина Евфимия Ивановна

Место жительства
Неизвестно
с. Преображенское, Россия
Рождение ребёнка
1748

Сын: Княгин Иван Кириллович

Мать ребёнка: Княгина Евфимия Ивановна

Рождение ребёнка
1752

Сын: Княгин Семен Кириллович

Мать ребёнка: Княгина Евфимия Ивановна

Рождение ребёнка
1765

Сын: Княгин Василий Кириллович

Мать ребёнка: Княгина Евфимия Ивановна

Рождение ребёнка
1765

Дочь: (Княгина) Агафия Кирилловна

Мать ребёнка: Княгина Евфимия Ивановна

Смерть
1773

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