Княгин Кирилл Моисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смерти1773
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: Княгин Моисей Антонович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Княгина Евфимия Ивановна
Место жительства
Неизвестно
с. Преображенское, Россия
Рождение ребёнка
1748
Мать ребёнка: Княгина Евфимия Ивановна
Рождение ребёнка
1752
Мать ребёнка: Княгина Евфимия Ивановна
Рождение ребёнка
1765
Сын: Княгин Василий Кириллович
Мать ребёнка: Княгина Евфимия Ивановна
Рождение ребёнка
1765
Дочь: (Княгина) Агафия Кирилловна
Мать ребёнка: Княгина Евфимия Ивановна
Смерть
1773