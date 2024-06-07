Княгин Варфоломей Моисеевич 1726 — найти родственников по фамилии на Familio
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Княгин Варфоломей Моисеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1726

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Княгин Моисей Антонович

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
с. Преображенское, Россия
Рождение ребёнка
1748

Сын: Княгин Иван Варфоломеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1752

Сын: Княгин Семен Варфоломеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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