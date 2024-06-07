Княгин Варфоломей Моисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1726
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: Княгин Моисей Антонович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
с. Преображенское, Россия
Рождение ребёнка
1748
Сын: Княгин Иван Варфоломеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1752
Сын: Княгин Семен Варфоломеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно