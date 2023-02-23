Евдокия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смерти20.04.1804
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1792
Сын: Матвей Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Алексеев
Рождение ребёнка
1796
Сын: Филип Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Алексеев
Рождение ребёнка
1801
Сын: Савелий Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Алексеев
Рождение ребёнка
1803
Сын: Агей Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Алексеев
Смерть
20.04.1804
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Никифор Алексеев
Рождение ребёнка
1829
Сын: Иван Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Алексеев