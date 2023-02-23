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Евдокия Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

20.04.1804

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1792

Сын: Матвей Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Алексеев

Рождение ребёнка
1796

Сын: Филип Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Алексеев

Рождение ребёнка
1801

Сын: Савелий Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Алексеев

Рождение ребёнка
1803

Сын: Агей Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Алексеев

Смерть
20.04.1804
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Алёшин Кирилл Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Алексеев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Иван Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Алексеев

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