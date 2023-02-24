Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Иван Никифоров
Иван Никифоров
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1829
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Никифор Алексеев
1764 г.р.
Мать
Евдокия Иванова
1754 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец:
Никифор Алексеев
Мать:
Евдокия Иванова
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия