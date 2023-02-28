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Никифор Алексеев

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Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1764

Дата смерти

1824

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Матвей Никифоров

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
1796

Сын: Филип Никифоров

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
1801

Сын: Савелий Никифоров

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
1803

Сын: Агей Никифоров

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Смерть
1824
Рождение ребёнка
1825

Сын: Алёшин Кирилл Никифоров

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Иван Никифоров

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

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