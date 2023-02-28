Никифор Алексеев
Место рождения
Дата рождения1764
Дата смерти1824
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1792
Сын: Матвей Никифоров
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1796
Сын: Филип Никифоров
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1801
Сын: Савелий Никифоров
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1803
Сын: Агей Никифоров
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Смерть
1824
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1829
Сын: Иван Никифоров
Мать ребёнка: Евдокия Иванова