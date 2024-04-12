Алёшин Кирилл Никифоров
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Никифор Алексеев
Мать: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1850
Сын: Алёшин Варфоломей (старший) Кириллов
Мать ребёнка: Марья Григорьева
Военная служба
1854
поступил в рекруты
Рождение ребёнка
17.08.1860
Сын: Варфоломей (младший) Кириллов
Мать ребёнка: Марья Григорьева
Бракосочетание
01.06.1870
Жена: Ольга Алексеева
Рождение ребёнка
29.04.1874
Сын: Иван Кириллович
Мать ребёнка: Ольга Алексеева
Смерть
Неизвестно