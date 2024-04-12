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Алёшин Кирилл Никифоров

Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Никифор Алексеев

Мать: Евдокия Иванова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Алёшин Варфоломей (старший) Кириллов

Мать ребёнка: Марья Григорьева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Военная служба
1854
поступил в рекруты
Рождение ребёнка
17.08.1860

Сын: Варфоломей (младший) Кириллов

Мать ребёнка: Марья Григорьева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
01.06.1870

Жена: Ольга Алексеева

Рождение ребёнка
29.04.1874

Сын: Иван Кириллович

Мать ребёнка: Ольга Алексеева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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