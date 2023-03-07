Алёшин Варфоломей (старший) Кириллов
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Алёшин Кирилл Никифоров
Мать: Марья Григорьева
Место жительства
01.04.1858
№9 ревизии - 4; №10 ревизии - 3
Бракосочетание
23.01.1870
Жена: Мария Алексеева
Рождение ребёнка
24.01.1873
Дочь: Мария Варфоломеева
Мать ребёнка: Мария Алексеева
Смерть
Неизвестно