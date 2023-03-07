Алёшин Варфоломей (старший) Кириллов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алёшин Варфоломей (старший) Кириллов

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Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Алёшин Кирилл Никифоров

Мать: Марья Григорьева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
01.04.1858
№9 ревизии - 4; №10 ревизии - 3
Бракосочетание
23.01.1870

Жена: Мария Алексеева

Рождение ребёнка
24.01.1873

Дочь: Мария Варфоломеева

Мать ребёнка: Мария Алексеева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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