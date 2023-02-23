Марья Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смерти07.11.1864
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Сын: Алёшин Варфоломей (старший) Кириллов
Отец ребёнка: Алёшин Кирилл Никифоров
Рождение ребёнка
17.08.1860
Сын: Варфоломей (младший) Кириллов
Отец ребёнка: Алёшин Кирилл Никифоров
Смерть
07.11.1864
Причина смерти: от натуральной