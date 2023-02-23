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Марья Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

07.11.1864

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Алёшин Варфоломей (старший) Кириллов

Отец ребёнка: Алёшин Кирилл Никифоров

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.08.1860

Сын: Варфоломей (младший) Кириллов

Отец ребёнка: Алёшин Кирилл Никифоров

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
07.11.1864
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: от натуральной
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