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Мария Алексеева

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Место рождения

деревня Болдасьево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Алексей Дмитриевич

Мать: не указана

деревня Болдасьево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
23.01.1870

Муж: Алёшин Варфоломей (старший) Кириллов

Рождение ребёнка
24.01.1873

Дочь: Мария Варфоломеева

Отец ребёнка: Алёшин Варфоломей (старший) Кириллов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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