Мария Алексеева 1850 — найти родственников по фамилии на Familio

Мария Алексеева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1850, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Алексей Дмитриев1817 г.р.
Мать
Анна Михайлова1816 г.р.
Супруги
Алёшин Варфоломей Старший Кириллов1850 г.р.
Дети
(Алёшина) Мария Варфоломеева24.01.1873 г.р.
(Алёшина) Агафья Варфоломеева14.04.1878 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Алексей Дмитриев

Мать: Анна Михайлова

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

33

Бракосочетание
23.01.1870

Муж: Алёшин Варфоломей Старший Кириллов

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
24.01.1873

Дочь: (Алёшина) Мария Варфоломеева

Отец ребёнка: Алёшин Варфоломей Старший Кириллов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
14.04.1878

Дочь: (Алёшина) Агафья Варфоломеева

Отец ребёнка: Алёшин Варфоломей Старший Кириллов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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