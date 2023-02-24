Мария Алексеева
Место рождениядеревня Болдасьево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Алексей Дмитриевич
Мать: не указана
деревня Болдасьево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
23.01.1870
Рождение ребёнка
24.01.1873
Дочь: Мария Варфоломеева
Отец ребёнка: Алёшин Варфоломей (старший) Кириллов
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно