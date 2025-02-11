Мария Алексеева
женский, родилась 1850, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецАлексей Дмитриев1817 г.р.
МатьАнна Михайлова1816 г.р.
Супруги
Алёшин Варфоломей Старший Кириллов1850 г.р.
Дети
(Алёшина) Мария Варфоломеева24.01.1873 г.р.
(Алёшина) Агафья Варфоломеева14.04.1878 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Алексей Дмитриев
Мать: Анна Михайлова
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
23.01.1870
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.01.1873
Дочь: (Алёшина) Мария Варфоломеева
Отец ребёнка: Алёшин Варфоломей Старший Кириллов
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.04.1878
Дочь: (Алёшина) Агафья Варфоломеева
Отец ребёнка: Алёшин Варфоломей Старший Кириллов
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно