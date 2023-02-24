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Филип Никифоров
Филип Никифоров
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1796
Дата смерти
1822
Пол
Мужской
Отец
Никифор Алексеев
1764 г.р.
Мать
Евдокия Иванова
1754 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец:
Никифор Алексеев
Мать:
Евдокия Иванова
Смерть
1822
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