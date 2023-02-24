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Матвей Никифоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1764 г.р.

Мать

1754 г.р.

Жена

1783 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Никифор Алексеев

Мать: Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Настасья Матвеева

Мать ребёнка: Марья

Место жительства
01.04.1858
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
№9 ревизии - 4; №10 ревизии - 3
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья

Смерть
Неизвестно
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