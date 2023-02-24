Матвей Никифоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Никифор Алексеев
Мать: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Настасья Матвеева
Мать ребёнка: Марья
Место жительства
01.04.1858
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
№9 ревизии - 4; №10 ревизии - 3
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья
Смерть
Неизвестно