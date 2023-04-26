Савелий Никифоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савелий Никифоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

1832

Пол

Мужской

Отец

1764 г.р.

Мать

1754 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Никифор Алексеев

Мать: Евдокия Иванова

Смерть
1832
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