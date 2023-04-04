Евреинов Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евреинов Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.1852

Дата смерти

15.12.1903

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1852

Отец: Евреинов Владимир

Мать: Евреинов ?

Рождение ребёнка
07.08.1887

Сын: Евреинов Владимир

Мать ребёнка: Евреинова Антонина (Нина)

Курск, город Курск, Курская область
Рождение ребёнка
21.11.1888

Сын: Евреинов Борис Алексеевич

Мать ребёнка: Евреинова Антонина (Нина)

Борщень, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
13.02.1889

Дочь: Рауш Фон Траубенберг Нина

Мать ребёнка: Евреинова Антонина (Нина)

Рождение ребёнка
24.07.1891

Сын: Евреинов Дмитрий

Мать ребёнка: Евреинова Антонина (Нина)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евреинова Антонина (Нина)

Работа или профессия
Неизвестно
суджанский уездный предводитель дворянства
Смерть
15.12.1903
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