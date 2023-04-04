Евреинов Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.05.1852
Дата смерти15.12.1903
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1852
Отец: Евреинов Владимир
Мать: Евреинов ?
Рождение ребёнка
07.08.1887
Сын: Евреинов Владимир
Мать ребёнка: Евреинова Антонина (Нина)
Курск, город Курск, Курская область
Рождение ребёнка
21.11.1888
Сын: Евреинов Борис Алексеевич
Мать ребёнка: Евреинова Антонина (Нина)
Борщень, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
13.02.1889
Дочь: Рауш Фон Траубенберг Нина
Мать ребёнка: Евреинова Антонина (Нина)
Рождение ребёнка
24.07.1891
Сын: Евреинов Дмитрий
Мать ребёнка: Евреинова Антонина (Нина)
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
суджанский уездный предводитель дворянства
Смерть
15.12.1903