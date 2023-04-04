Рауш фон Траубенберг (Евреинова) Нина
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.02.1889
Дата смерти28.05.1935
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1889
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1920
Дочь: (Рауш фон Трауберберг) Нина
Отец ребёнка: Трауберберг Константин
Смерть
28.05.1935