Рауш фон Траубенберг (Евреинова) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРауш фон Траубенберг (Евреинова) Нина

Рауш фон Траубенберг (Евреинова) Нина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1889

Дата смерти

28.05.1935

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1889

Отец: Евреинов Алексей

Мать: Евреинова (Сабашникова) Антонина (Нина)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трауберберг Константин

Развод
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1920

Дочь: (Рауш фон Трауберберг) Нина

Отец ребёнка: Трауберберг Константин

Смерть
28.05.1935

Мы используем куки для улучшения работы сайта.