Евреинова (Сабашникова) Антонина (Нина) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евреинова (Сабашникова) Антонина (Нина)

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Место рождения

Кяхта

Дата рождения

29.10.1861

Дата смерти

11.07.1945

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1861

Отец: Сабашников Василий

Мать: Сабашникова Серафима

Кяхта
Рождение ребёнка
07.08.1887

Сын: Евреинов Владимир

Отец ребёнка: Евреинов Алексей

Курск, город Курск, Курская область
Рождение ребёнка
21.11.1888

Сын: Евреинов Борис Алексеевич

Отец ребёнка: Евреинов Алексей

Борщень, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
13.02.1889

Дочь: Рауш Фон Траубенберг Нина

Отец ребёнка: Евреинов Алексей

Рождение ребёнка
24.07.1891

Сын: Евреинов Дмитрий

Отец ребёнка: Евреинов Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евреинов Алексей

Работа или профессия
Неизвестно
пианист, издатель
Смерть
11.07.1945
Сен-Мартен-дю-Туш, Тулуза, Франция
Похороны
Неизвестно
Toulouse, Haute-Garonne, Midi-Pyrénées, France
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