Евреинова (Сабашникова) Антонина (Нина)
Место рожденияКяхта
Дата рождения29.10.1861
Дата смерти11.07.1945
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1861
Отец: Сабашников Василий
Мать: Сабашникова Серафима
Кяхта
Рождение ребёнка
07.08.1887
Сын: Евреинов Владимир
Отец ребёнка: Евреинов Алексей
Курск, город Курск, Курская область
Рождение ребёнка
21.11.1888
Сын: Евреинов Борис Алексеевич
Отец ребёнка: Евреинов Алексей
Борщень, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
13.02.1889
Дочь: Рауш Фон Траубенберг Нина
Отец ребёнка: Евреинов Алексей
Рождение ребёнка
24.07.1891
Сын: Евреинов Дмитрий
Отец ребёнка: Евреинов Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евреинов Алексей
Работа или профессия
Неизвестно
пианист, издатель
Смерть
11.07.1945
Сен-Мартен-дю-Туш, Тулуза, Франция
Похороны
Неизвестно
Toulouse, Haute-Garonne, Midi-Pyrénées, France