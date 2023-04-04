Барановская (Сабашникова) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барановская (Сабашникова) Екатерина

Место рождения

Кяхта

Дата рождения

17.03.1859

Дата смерти

Около 1930

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1859

Отец: Сабашников Василий

Мать: Сабашникова (Скорнякова) Серафима

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барановский Александр

Рождение ребёнка
27.05.1881

Сын: Барановский Василий Александрович

Отец ребёнка: Барановский Александр

Рождение ребёнка
12.05.1882

Дочь: (Барановская) Серафима Александровна

Отец ребёнка: Барановский Александр

Рождение ребёнка
16.04.1884

Сын: Барановский Александр Александрович

Отец ребёнка: Барановский Александр

Рождение ребёнка
06.04.1885

Сын: Барановский Юрий (Георгий) Александрович

Отец ребёнка: Барановский Александр

Рождение ребёнка
01.12.1886

Сын: Барановский Николай Александрович

Отец ребёнка: Барановский Александр

Смерть
Около 1930

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