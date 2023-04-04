Барановская (Сабашникова) Екатерина
Место рожденияКяхта
Дата рождения17.03.1859
Дата смертиОколо 1930
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1859
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.05.1881
Сын: Барановский Василий Александрович
Отец ребёнка: Барановский Александр
Рождение ребёнка
12.05.1882
Дочь: (Барановская) Серафима Александровна
Отец ребёнка: Барановский Александр
Рождение ребёнка
16.04.1884
Сын: Барановский Александр Александрович
Отец ребёнка: Барановский Александр
Рождение ребёнка
06.04.1885
Сын: Барановский Юрий (Георгий) Александрович
Отец ребёнка: Барановский Александр
Рождение ребёнка
01.12.1886
Сын: Барановский Николай Александрович
Отец ребёнка: Барановский Александр
Смерть
Около 1930