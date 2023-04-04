Барановский Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.05.1881
Сын: Барановский Василий Александрович
Мать ребёнка: Барановская (Сабашникова) Екатерина
Рождение ребёнка
12.05.1882
Дочь: (Барановская) Серафима Александровна
Мать ребёнка: Барановская (Сабашникова) Екатерина
Рождение ребёнка
16.04.1884
Сын: Барановский Александр Александрович
Мать ребёнка: Барановская (Сабашникова) Екатерина
Рождение ребёнка
06.04.1885
Сын: Барановский Юрий (Георгий) Александрович
Мать ребёнка: Барановская (Сабашникова) Екатерина
Рождение ребёнка
01.12.1886
Сын: Барановский Николай Александрович
Мать ребёнка: Барановская (Сабашникова) Екатерина
Смерть
Неизвестно