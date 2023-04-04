Барановский Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барановский Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Барановский Иван

Мать: Барановская (Судаковская (Чудовская)) Юлия Адамовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Барановская (Сабашникова) Екатерина

Рождение ребёнка
27.05.1881

Сын: Барановский Василий Александрович

Мать ребёнка: Барановская (Сабашникова) Екатерина

Рождение ребёнка
12.05.1882

Дочь: (Барановская) Серафима Александровна

Мать ребёнка: Барановская (Сабашникова) Екатерина

Рождение ребёнка
16.04.1884

Сын: Барановский Александр Александрович

Мать ребёнка: Барановская (Сабашникова) Екатерина

Рождение ребёнка
06.04.1885

Сын: Барановский Юрий (Георгий) Александрович

Мать ребёнка: Барановская (Сабашникова) Екатерина

Рождение ребёнка
01.12.1886

Сын: Барановский Николай Александрович

Мать ребёнка: Барановская (Сабашникова) Екатерина

Смерть
Неизвестно

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