Барановский Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБарановский Иван

Барановский Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Барановский Григорий Федорович

Мать: Барановская (Ясновская) Регина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барановский Александр

Мать ребёнка: Барановская (Судаковская (Чудовская)) Юлия Адамовна

Рождение ребёнка
08.01.1821

Сын: Барановский (Baranowski) Егор (ГеоргийGeorge) Иванович

Мать ребёнка: Барановская (Судаковская (Чудовская)) Юлия Адамовна

Рождение ребёнка
12.12.1829

Сын: Барановский Николай Иванович

Мать ребёнка: Барановская (Судаковская (Чудовская)) Юлия Адамовна

Рождение ребёнка
1842

Сын: Барановский Иван Иванович

Мать ребёнка: Барановская (Судаковская (Чудовская)) Юлия Адамовна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.