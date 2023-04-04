Барановский Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Барановская (Судаковская (Чудовская)) Юлия Адамовна
Рождение ребёнка
08.01.1821
Рождение ребёнка
12.12.1829
Рождение ребёнка
1842
Сын: Барановский Иван Иванович
Мать ребёнка: Барановская (Судаковская (Чудовская)) Юлия Адамовна
Смерть
Неизвестно