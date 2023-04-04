Барановская (Судаковская (Чудовская)) Юлия Адамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБарановская (Судаковская (Чудовская)) Юлия Адамовна

Барановская (Судаковская (Чудовская)) Юлия Адамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

1864

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барановский Александр

Отец ребёнка: Барановский Иван

Рождение ребёнка
08.01.1821

Сын: Барановский (Baranowski) Егор (ГеоргийGeorge) Иванович

Отец ребёнка: Барановский Иван

Рождение ребёнка
12.12.1829

Сын: Барановский Николай Иванович

Отец ребёнка: Барановский Иван

Рождение ребёнка
1842

Сын: Барановский Иван Иванович

Отец ребёнка: Барановский Иван

Смерть
1864

Мы используем куки для улучшения работы сайта.