Барановская (Судаковская (Чудовская)) Юлия Адамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смерти1864
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Барановский Иван
Рождение ребёнка
08.01.1821
Сын: Барановский (Baranowski) Егор (ГеоргийGeorge) Иванович
Отец ребёнка: Барановский Иван
Рождение ребёнка
12.12.1829
Сын: Барановский Николай Иванович
Отец ребёнка: Барановский Иван
Рождение ребёнка
1842
Сын: Барановский Иван Иванович
Отец ребёнка: Барановский Иван
Смерть
1864